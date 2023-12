ഇതോടെ അന്താരാഷ്‌ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ ഹിറ്റ്‌മാനെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ പുറത്താക്കുന്ന ബോളറെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കാഗിസോ റബാഡ. (Kagiso Rabada Rohit Sharma dismissals record). 32 മത്സരങ്ങളില്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ആകെ 13 തവണയാണ് റബാഡ രോഹിത്തിന്‍റെ വിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. (Kagiso Rabada most dismissals against Rohit Sharma).

ന്യൂസിലന്‍ഡ് പേസര്‍ ടിം സൗത്തിയാണ് രണ്ടാമത്. 12 തവണയാണ് സൗത്തി രോഹിത്തിനെ വീഴ്‌ത്തിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീലങ്കയുടെ എയ്‌ഞ്ചോലോ മാത്യൂസ് (10), ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ നഥാന്‍ ലിയോണ്‍ (9), കിവീസിന്‍റെ തന്നെ ട്രെന്‍റ് ബോള്‍ട്ട് (8) എന്നിവരാണ് പിന്നിലുള്ളത്. അതേസമയം വൈറ്റ് ബോള്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ അനായാസം കളിക്കുന്ന പുള്‍ ഷോട്ട് കളിച്ച് വിക്കറ്റ് തുലച്ച രോഹിത്തിനെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ട്രോള്‍ മഴ പെയ്‌തിരുന്നു. (Kagiso Rabada becomes the most successful bowler against Rohit Sharma).