കേപ്‌ടൗണ്‍: സെഞ്ചൂറിയനില്‍ നിറം മങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ പേസ്‌ പട തങ്ങളുടെ മികവനൊത്ത് ഉയര്‍ന്നതോടെയാണ് കേപ്‌ടൗണില്‍ കളിപിടിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്ക് എതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര സമനിലയിലാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞത്. ടെസ്റ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അവസാനിച്ച മത്സരത്തില്‍ ഏഴ്‌ വിക്കറ്റുകള്‍ക്കാണ് സന്ദര്‍ശകര്‍ വിജയമുറപ്പിച്ചത്. (India vs South Africa). കേപ്‌ടൗണിലെ ന്യൂലാന്‍ഡ്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ് നേടിയ താരമായത് പ്രീമിയം പേസര്‍ ജസ്‌പ്രീത് ബുംറയാണ് (Jasprit Bumrah).

ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഇതിഹാസ സ്പിന്നർ ഷെയ്ൻ വോണിനെ മറികടന്നാണ് എലൈറ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ ബുംറയുടെ മുന്നേറ്റം. (Jasprit Bumrah Surpasses Shane Warne In Elite List after 8 Wicket In Cape Town Test). 18 വിക്കറ്റുകളാണ് നിലവില്‍ കേപ്‌ടൗണില്‍ ബുംറയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്. 17 വിക്കറ്റുകളായിരുന്നു ഷെയ്ൻ വോണ്‍ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്‍റെ മുന്‍ സ്പിന്നർ കോളിൻ ബ്ലൈത്താണ് കേപ്‌ടൗണില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ടെസ്റ്റ് വിക്കറ്റുകള്‍ നേടിയിട്ടുള്ള സന്ദര്‍ശക ബോളര്‍. 25 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം നേടിയിട്ടുള്ളത്.