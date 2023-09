മത്സരം ലൈവായി കാണാന്‍ (Where To Watch IND vs AUS): ഇന്ത്യ- ഓസ്‌ട്രേലിയ മൂന്നാം ഏകദിനം ടെലിവിഷനില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് 18 (Sports 18) ചാനലുകളിലൂടെയും ഡിഡി സ്‌പോര്‍ട്‌സിലൂടെയുമാണ് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത്. ജിയോ സിനിമ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയും മത്സരം കാണാം.