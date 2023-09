ന്യൂഡല്‍ഹി: ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള (ODI World Cup 2023) ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ജഴ്‌സി പുറത്ത് വിട്ട് കിറ്റ് സ്‌പോണ്‍സര്‍മാരായ അഡിഡാസ് (Adidas unveiled India jersey for ODI World Cup 2023). തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ജഴ്‌സി അഡിഡാസ് (Adidas) അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma), വിരാട് കോലി(Virat Kohli), ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ (Hardik Pandya), മുഹമ്മദ് സിറാജ് (Mohammed Siraj), ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്‍ (Shubman Gill), രവീന്ദ്ര ജഡേജ (Ravindra Jadeja) തുടങ്ങിയ താരങ്ങളാണ് പുതിയ ജഴ്‌സി ധരിച്ച് വിഡിയോയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

നിലവിലെ ഇളം നീല ജഴ്‌സിയുടെ ഷോള്‍ഡറിലുള്ള മൂന്ന് വെളുത്ത വരകള്‍ മാറ്റിയതാണ് ലോകകപ്പ് പതിപ്പിന്‍റെ പ്രത്യേകത (India jersey for ODI World Cup 2023). വെള്ള സ്‌ട്രിപ്പുകള്‍ക്ക് പകരം ഇന്ത്യന്‍ ദേശീയ പതാകയിലെ മൂന്ന് നിറങ്ങളാണ് ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. ഇടത് വശത്തെ നെഞ്ചിലുള്ള ബിസിസിഐ ലോഗോയ്‌ക്ക് മുകളില്‍ രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ (ODI World Cup 2023) ഔദ്യോഗിക ഗാനം ഐസിസി ഇന്ന് പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. (ICC launches official anthem Dil Jashn Bole for the Cricket World Cup 2023). 'ദിൽ ജഷൻ ബോലെ' 'Dil Jashn Bole' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഗാനം തങ്ങളുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഹാന്‍ഡിലുകളിലൂടെയായിരുന്നു ഐസിസി ആരാധകരുടെ മുന്നില്‍ എത്തിച്ചത്.