ഇപ്പോഴിതാ അശ്വിനെ പുറത്തിരുത്തിയതിലുള്ള നിരാശ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ താരം സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍ (Sunil Gavaskar on R Ashwin's Exclusion in India Playing XI against Afghanistan). ടീമില്‍ നിന്നും നിരന്തരം ഒഴിവാക്കപ്പെടാന്‍ എന്തുതെറ്റാണ് അശ്വിന്‍ ചെയ്‌തതെന്നാണ് ഗവാസ്‌കര്‍ ചോദിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്ലെയിങ്‌ ഇലവനിൽ മുഹമ്മദ് ഷമിയുടെ (Mohammed Shami) അഭാവത്തിലും ഗവാസ്‌കർ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചു (Sunil Gavaskar on R Ashwin's Exclusion).