ധര്‍മ്മശാല: അന്താരാഷ്‌ട്ര ഏകദിനത്തില്‍ വമ്പന്‍ റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്‍. ഏകദിനത്തില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ 2000 റണ്‍സ് തികയ്‌ക്കുന്ന താരമെന്ന നേട്ടമാണ് ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്‍ അടിച്ചെടുത്തത് (Shubman Gill becomes fastest batter to Score 2000 ODI runs). ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ (India vs New Zealand) മത്സരത്തിലെ പ്രകടനത്തോടെയാണ് ഗില്‍ നിര്‍ണായ നാഴികകല്ല് പിന്നിട്ടത്.