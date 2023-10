ധര്‍മ്മശാല: ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ ഒരു കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷം 50 സിക്‌സറുകള്‍ തികയ്‌ക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma becomes the first Indian batter to hit 50 ODI sixes in a calendar year). ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ (India vs New Zealand) മത്സരത്തില്‍ നേടിയ ആദ്യ സിക്‌സോടെയാണ് ഹിറ്റ്‌മാന്‍ നിര്‍ണായ നാഴികകല്ലിലെത്തിയത്. അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തില്‍ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാത്രം താരമാണ് രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma).