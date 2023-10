ധര്‍മ്മശാല: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങളില്‍ പുറത്തിരുന്നതിന് ശേഷാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ (India vs New Zealand) മത്സരത്തില്‍ പേസര്‍ മുഹമ്മദ് ഷമി പ്ലേയിങ് ഇലവനിലെത്തിയത്. ലഭിച്ച അവസരത്തില്‍ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ വിക്കറ്റ് വീഴ്‌ത്താനും മുഹമ്മദ് ഷമിയ്‌ക്ക് കഴിഞ്ഞു (Mohammed Shami Picks Wicket on First Ball of Cricket World Cup 2023).