മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിന്‍റെ (IPL 2024) പുതിയ സീസണില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ നയിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണുണ്ടായത്. (Hardik Pandya named as the captain of Mumbai Indians). ടൂര്‍ണമെന്‍റിന്‍റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച നായകരില്‍ ഒരാളായ രോഹിത് ശര്‍മയാണ് ഹാര്‍ദിക്കിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. (Hardik Pandya replaces Rohit Sharma as Mumbai Indians captain). ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാധകരുടെ കടുത്ത വിമര്‍ശനമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് നേരിടുന്നത്.