ലഖ്‌നൗ : ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ വമ്പന്‍ പോരാട്ടത്തിന് മുന്‍പ് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് ഉപദേശവുമായി മുന്‍ താരം സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍ (Sunil Gavaskar Advice To Team India Before WC Match Against England). നിലവില്‍ കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരവും ജയിച്ച് പോയിന്‍റ് പട്ടികയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ടീം ഇന്ത്യ (Cricket World Cup 2023 Points Table). എതിരാളികളായ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലോകകപ്പില്‍ ഒരൊറ്റ മത്സരം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ജയിക്കാനായത്. ജീവന്‍ മരണ പോരാട്ടത്തിനായി നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്‍മാര്‍ ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ഭാവിയെ കുറിച്ചോര്‍ത്ത് ആശങ്കപ്പെടാതെ വേണം ടീം ഇന്ത്യ ഇന്ന് കളിക്കേണ്ടതെന്ന് സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു.