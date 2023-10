വര്‍ണാഭമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്ലാതെയാണ് ഇക്കുറി ടൂര്‍ണമെന്‍റിന് തുടക്കമാവുക (No grand opening ceremony has been planned for Cricket World Cup 2023). ബിസിസിഐ (BCCI) വ്യത്തങ്ങളാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രതികരണം നടത്തിയത്. ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലണ്ടും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ ന്യൂസിലന്‍ഡും (England vs New zealand) തമ്മിലുള്ള ഉദ്‌ഘാടന മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.