ലഖ്‌നൗ : ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ജയം തുടരാന്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ് ഇന്നിറങ്ങും (ഒക്‌ടോബര്‍ 13). വിജയവഴിയില്‍ തിരികെയെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശാണ് മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ കിവീസിന്‍റെ എതിരാളികള്‍ (New Zealand vs Bangladesh). ചെന്നൈ എംഎ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് മത്സരം (New Zealand vs Bangladesh Match Time).