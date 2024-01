തീര്‍ത്തും അനായാസ ക്യാച്ച് നിലത്തിട്ട് മുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം നിലത്തിട്ടതാണ് ഇത്തവണ ആരാധകരെ തലയില്‍ കൈ വയ്‌പ്പിച്ചത്. ന്യൂസിലന്‍ഡ് നായകന്‍ കെയ്‌ന്‍ വില്യംസണായിരുന്നു ബാബര്‍ ജീവന്‍ നല്‍കിയത്. ഇതിന് കനത്ത വിലയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന് നല്‍കേണ്ടി വന്നത്. (Babar Azam Dropped Easy Catch of Kane Williamson In New Zealand vs Pakistan 1st T20).