മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് (Indian Premier League) ഫ്രാഞ്ചൈസി ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്സിന്‍റെ നായക സ്ഥാനത്തേക്ക് എംഎസ്‌ ധോണിയുടെ (MS Dhoni) പിന്‍ഗാമിയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുന്‍ താരം അമ്പാട്ടി റായിഡു. യുവ ഓപ്പണര്‍ റിതുരാജ് ഗെയ്‌ക്‌വാദിനെയാണ് ചെന്നൈയുടെ നായക സ്ഥാനത്തേക്ക് അമ്പാട്ടി റായിഡു നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് (Ambati Rayudu on Ruturaj Gaikwad). ഒരു പോഡ്‌കാസ്റ്റിൽ സംസാരിക്കവെ ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോടാണ് റായിഡുവിന്‍റെ പ്രതികരണം (Ambati Rayudu says Ruturaj Gaikwad should be next Chennai Super Kings captain in IPL after MS Dhoni).