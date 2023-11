എന്നാല്‍ ഇതിന്‍റെ പ്രായശ്ചിത്തം തീര്‍ക്കുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു 33-കാരന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് എതിരായ ടി20 പരമ്പരയിലെ (India vs Australia T20I) ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നടത്തിയത്. വെടിക്കെട്ട് അര്‍ധ സെഞ്ചുറിയുമായി കളം നിറഞ്ഞ താരം ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായി. ഇപ്പോഴിതാ ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റില്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് പ്രയാസപ്പെടുന്നതിന്‍റെ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ഇതിഹാസ താരം എബി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ് (AB de Villiers on Suryakumar Yadav's struggles In ODI Format).