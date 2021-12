First superhero malayalam movie Minnal Murali : മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രമാണ് ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി ബേസില്‍ ജോസഫ്‌ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'മിന്നല്‍ മുരളി'. ചിത്രത്തിലെ പുതിയ ഗാനം പുറത്ത്.

Minnal Murali Kugramame song : ടൊവിനോ തോമസ്‌ തന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ഗാനം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 1.50 മിനിറ്റ്‌ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള 'കുഗ്രാമമെ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന നമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മനു മഞ്ജിത്തിന്‍റെ വരികള്‍ക്ക് സുഷിന്‍ ശ്യാമിന്‍റെ സംഗീതത്തില്‍ വിപിന്‍ രവീന്ദ്രനാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത്.

Minnal Murali songs : നേരത്തെ ചിത്രത്തിലെ 'തീ മിന്നല്‍ തിളങ്ങി' എന്ന ടൈറ്റില്‍ ഗാനവും 'ഉയിരേ ഒരു ജന്മം നിന്നെ' എന്ന ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ ഗാനവും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇരു ഗാനങ്ങളും പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

Minnal Murali Official Bonus Trailer : Minnal Murali Official Trailer : അടുത്തിടെ ചിത്രത്തിലെ ബോണസ്‌ ട്രെയ്‌ലറും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായാണ് ആദ്യ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയതെങ്കില്‍ കണ്ണീരാണ് ബോണസ്‌ ട്രെയ്‌ലര്‍ നല്‍കുന്നത്. ഒരു നാടു മുഴുവന്‍ അപകടത്തിലാകുമ്പോള്‍ രക്ഷകനായി സൂപ്പര്‍ ഹീറോയായി എത്തുന്ന ടൊവിനോയെയാണ് ബോണസ്‌ ട്രെയ്‌ലറില്‍ ദൃശ്യമാവുക. ആദ്യ ട്രെയ്‌ലറും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

Minnal Murali story : ടൊവിനോ ആരാധകര്‍ നാളേറെയായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റ് ചിത്രമായ 'മിന്നില്‍ മുരളി' തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയോടു കൂടിയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. 1990കളിലൂടെയാണ് 'മിന്നല്‍ മുരളി' കഥ പറയുന്നത്.

Tovino Thomas as superhero : ജയ്‌സണ്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ ടൊവിനോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലേറ്റ് അസാധാരണ ശക്‌തി കൈവരിക്കുന്ന ജയ്‌സണ്‍ ഒരു സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ആയി മാറുന്നതാണ് കഥ.

Minnal Murali cast and crew : ടൊവിനോയെ കൂടാതെ അജു വര്‍ഗീസ്, മാമൂക്കോയ, ബൈജു, ഹരിശ്രീ അശോകന്‍, ഫെമിന ജോര്‍ജ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കും. 'ജിഗര്‍ത്തണ്ട', 'ജോക്കര്‍' തുടങ്ങീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തമിഴ് താരം ഗുരു സോമ സുന്ദരവും ചിത്രത്തില്‍ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

വീക്കെന്‍ഡ് ബ്ലോക്ക്ബസ്‌റ്റേഴ്സിന്‍റെ ബാനറില്‍ സോഫിയ പോളിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ബേസില്‍ ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. അരുണ്‍ അനിരുദ്ധന്‍, ജസ്‌റ്റിന്‍ മാത്യു എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രചന. സമീര്‍ താഹിര്‍ ഛായാഗ്രഹണവും ഷാന്‍ റഹ്‌മാന്‍ സംഗീതവും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

Once again Tovino Thomas and Basil Joseph : 'ഗോദ' ക്ക് ശേഷം ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി ബേസില്‍ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

Andrew D'Cruz in Minnal Murali : വിഎഫ്എക്‌സിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്‍റെ വിഎഫ്‌എക്‌സ്‌ സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍ ആന്‍ഡ്രൂ ഡിക്രൂസ് ആണ്. ചിത്രത്തിലെ രണ്ട് വമ്പന്‍ സംഘട്ടനങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് വ്‌ളാഡ് റിംബര്‍ഗാണ്. കലാസംവിധാനം മനു ജഗദും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

Minnal Murali release : മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. ഡിസംബര്‍ 24ന് നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുമ്പിലെത്തുന്നത്.

