Minnal Murali first malayalam superhero movie : മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രമെന്ന വിശേഷണത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ടൊവിനോ തോമസിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'മിന്നല്‍ മുരളി'. 'മിന്നല്‍ മുരളി'ക്കായി നാളേറെയായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്‍. പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ തന്നെ ചിത്രം വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു.

ടൊവിനോ തോമസ്‌-ബേസില്‍ ജോസഫ്‌ കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ഡിസംബര്‍ 24ന് ക്രിസ്‌തുമസ്‌ റിലീസായി നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് റിലീസിനെത്തുന്നത്. റിലീസിനോടടുക്കുമ്പോള്‍ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ പുതിയ വിശേഷങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മിന്നല്‍ മുരളിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് ഇപ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ക്കിടയിലെ സംസാരം.

Basil Joseph about Minnal Murali second part : ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തി സംവിധായകന്‍ ബേസില്‍ ജോസഫും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 'മിന്നല്‍ മുരളി'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് 24ാം തീയതിയ്‌ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പറയാന്‍ സാധിക്കുള്ളുവെന്നാണ് ബേസില്‍ ജോസഫ്‌ പറയുന്നത്. ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ബേസില്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

'മിന്നില്‍ മുരളിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് 24ാം തീയതിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാം ഭാഗം ഇറക്കണമെന്നും വലിയ രീതിയില്‍ തിയേറ്ററിലേയ്‌ക്ക്‌ എത്തിക്കണമെന്നും നമുക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. തിയേറ്റര്‍ റിലീസായിട്ടാണ് ഒന്നാം ഭാഗം ചിത്രീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സ്‌ പോലത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേയ്‌ക്ക് മാറുന്നത്. 200 ഓളം രാജ്യങ്ങളില്‍ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യത്തും ഇരിക്കുന്ന മലയാളികള്‍ അല്ലാത്തവര്‍ക്കും ഈ സിനിമ കാണാന്‍ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്.' -ബേസില്‍ ജോസഫ്‌ പറഞ്ഞു.

Minnal Murali world premiere : ഡിസംബര്‍ 24ന്‌ മിന്നില്‍ മുരളി നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സിലൂടെയാണ് റിലീസ്‌ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ചിത്രം ആദ്യമെത്തുന്നത് ജിയോ മാമി മുംബൈ ഫിലിം ഫെസ്‌റ്റിവലിലാണ്. നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സ്‌ റിലീസിന് മുമ്പ് ചിത്രത്തിന്‍റെ വേള്‍ഡ്‌ പ്രീമിയര്‍ നടക്കും. ജിയോ മാമി മുംബൈ ഫിലിം ഫെസ്‌റ്റിവലിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രീമിയര്‍ നടക്കുക. ജിയോ മാമി മുംബൈ ഫിലിം ഫെസ്‌റ്റിവലിന്‍റെ ചെയര്‍പേഴ്‌സണും പ്രമുഖ ബോളിവുഡ്‌ താരവുമായ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഇക്കാര്യം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മിന്നല്‍ മുരളി കണ്ട പ്രിയങ്ക ചോപ്രയ്‌ക്ക് ചിത്രം ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടെന്നും താരം പറഞ്ഞു.

Minnal Murali songs : ചിത്രത്തിലെ ട്രെയ്‌ലറുകളും ഗാനങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി 'കുഗ്രാമമെ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. മനു മഞ്ജിത്തിന്‍റെ വരികള്‍ക്ക് സുഷിന്‍ ശ്യാമിന്‍റെ സംഗീതത്തില്‍ വിപിന്‍ രവീന്ദ്രനാണ് ഈ ഗാനം പാടിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ചിത്രത്തിലെ 'തീ മിന്നല്‍ തിളങ്ങി' എന്ന ടൈറ്റില്‍ ഗാനവും 'ഉയിരേ ഒരു ജന്മം നിന്നെ' എന്ന ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ ഗാനവും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

Minnal Murali Official Bonus Trailer : Minnal Murali Official Trailer : അടുത്തിടെ ചിത്രത്തിലെ ബോണസ്‌ ട്രെയ്‌ലറും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായാണ് ആദ്യ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയതെങ്കില്‍ കണ്ണീരാണ് ബോണസ്‌ ട്രെയ്‌ലര്‍ നല്‍കുന്നത്. ഒരു നാടു മുഴുവന്‍ അപകടത്തിലാകുമ്പോള്‍ രക്ഷകനായി സൂപ്പര്‍ ഹീറോയായി എത്തുന്ന ടൊവിനോയെയാണ് ബോണസ്‌ ട്രെയ്‌ലറില്‍ ദൃശ്യമാവുക. ആദ്യ ട്രെയ്‌ലറും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

Tovino Thomas as superhero : ജയ്‌സണ്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ ടൊവിനോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലേറ്റ് അസാധാരണ ശക്‌തി കൈവരിക്കുന്ന ജയ്‌സണ്‍ ഒരു സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ആയി മാറുന്നതാണ് കഥ. ബിഗ് ബഡ്‌ജറ്റ് ആയി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം 1990 കളിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്.

Minnal Murali cast and crew : ടൊവിനോയെ കൂടാതെ അജു വര്‍ഗീസ്, മാമൂക്കോയ, ബൈജു, ഹരിശ്രീ അശോകന്‍, ഫെമിന ജോര്‍ജ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കും. 'ജിഗര്‍ത്തണ്ട', 'ജോക്കര്‍' തുടങ്ങീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ തമിഴ് താരം ഗുരു സോമ സുന്ദരവും ചിത്രത്തില്‍ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Andrew D'Cruz in Minnal Murali : വിഎഫ്എക്‌സിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്‍റെ വിഎഫ്‌എക്‌സ്‌ സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍ ആന്‍ഡ്രൂ ഡിക്രൂസ് ആണ്. ചിത്രത്തിലെ രണ്ട് വമ്പന്‍ സംഘട്ടനങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് വ്‌ളാഡ് റിംബര്‍ഗാണ്. കലാസംവിധാനം മനു ജഗദും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു. മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലും ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. വീക്കെന്‍ഡ് ബ്ലോക്ക്ബസ്‌റ്റേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറില്‍ സോഫിയ പോളിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ ബേസില്‍ ജോസഫിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. അരുണ്‍ അനിരുദ്ധന്‍, ജസ്‌റ്റിന്‍ മാത്യു എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രചന. സമീര്‍ താഹിര്‍ ഛായാഗ്രഹണവും ഷാന്‍ റഹ്‌മാന്‍ സംഗീതവും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

Once again Tovino Thomas and Basil Joseph : 'ഗോദ' ക്ക് ശേഷം ടൊവിനോ തോമസിനെ നായകനാക്കി ബേസില്‍ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

