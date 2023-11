ഹൈദരാബാദ് : രാജ്യത്ത് മൂന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സെന്‍റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസ് സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു (Central Government has decided to set up three Artificial Intelligence Centers of Excellence across the country). ഇതിനായി 990 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കും. രാജ്യത്തെ കൃഷി, സുസ്ഥിര നഗരം, ആരോഗ്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ വികസനം ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നത്.