'എ ന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മരണം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലല്ലോ, മരണം എങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി അറിയാനാകും'- പലപ്പോഴായി നാം കേൾക്കാറുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇവ. എന്നാൽ ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോകാൻ വരട്ടെ, മരണവും പ്രവചിക്കാനാകുമെന്നാണ് ശാസ്‌ത്ര ലോകത്തിന്‍റെ പുതിയ കണ്ടെത്തൽ. മരണം പ്രവചിക്കുന്ന എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ​ഗവേഷകർ (Scientists Develop AI Tool Doom Calculator that predicts death).

ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണസമയം പ്രവചിക്കാനുള്ള സാധ്യതയ്‌ക്ക് അരികിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശാസ്‌ത്രജ്ഞർ. ഡെന്മാർക്കിലെയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെയും ഗവേഷകരടങ്ങുന്ന ടീമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (എഐ) അൽഗോരിതം അടിസ്ഥാനമാക്കി മനുഷ്യരുടെ മരണം പ്രവചിക്കാനാകുന്ന 'ഡൂം കാൽക്കുലേറ്റർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടൂൾ വികസിപ്പിച്ചത് (Artificial Intelligence algorithm known as Doom Calculator). വ്യക്തികളുടെ ജീവിതകാലപരിധി 78 ശതമാനം കൃത്യതയോടെ പ്രവചിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്‌ക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

2023 ഡിസംബറിലെ 'യൂസിംഗ് എ സ്വീക്വൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇവന്‍റ്‌സ് ടു പ്രെഡിക്‌ട് ഹ്യൂമൻ ലിവ്‌സ്' (Using a sequence of life-events to predict human lives) എന്ന പഠനത്തിന്‍റെ മുഖ്യ രചയിതാവായ പ്രൊഫസർ സുനെ ലേമാന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഗവേഷണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. മനുഷ്യജീവിതം വിശകലനം ചെയ്യാൻ തങ്ങൾ ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും ഓരോ വ്യക്തിയെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമമായി പ്രതിനിധീകരിച്ചതിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമായതെന്നും പ്രൊഫസർ സുനെ ലേമാൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.