ഫ്ലോറിഡ (യുഎസ്) : മലയാളി നഴ്‌സിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭർത്താവിന് യുഎസ് കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. കുത്തിവീഴ്ത്തിയ ശേഷം ശരീരത്തിലൂടെ കാർ കയറ്റിയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് (Malayali nurse killed by husband in US). ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി ഫിലിപ് മാത്യു എന്ന നെവിൻ (37) ആണ് പ്രതി. കോട്ടയം മോനിപ്പള്ളി ഊരാളിൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പിറവം മരങ്ങാട്ടിൽ ജോയ് - മേഴ്‌സി ദമ്പതികളുടെ മകൾ മെറിൻ ജോയി (27) കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഭർത്താവിന് ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള ബോർഡ് കൗണ്ടി കോടതി പരോളില്ലാത്ത ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.