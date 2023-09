പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി 1992 ൽ ലോകകപ്പ് (1992 Cricket World Cup) നേടിയ ഏക ക്യാപ്‌റ്റൻ ഇമ്രാൻ ഖാന്‍റെ (Former Pakistan Cricket Team Captain Imran Khan) ജന്മദിനം കൂടിയാണ് ഒക്‌ടോബർ 5. പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി (Former Prime Minister of Pakistan) കൂടിയായ ഇമ്രാൻ ഖാന്‍റെ 71മത് ജന്മദിനം (Imran Khan Birthday). ലോകകപ്പ് ദിവസം ഏതെങ്കിലും ടിവി സ്‌റ്റുഡിയോയിലൂടെ കളിയെ കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്‌ധ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയേണ്ട ഇമ്രാൻ, തടവറയിൽ ഉദ്‌ഘാടന മത്സരം കാണാൻ അനുമതി തേടേണ്ട നിലയിലാണ്.