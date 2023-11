മലയാളത്തിലെ യുവതാരനിരയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ മാത്യു തോമസ് നായകനായി പുതിയ ചിത്രം വരുന്നു. സഞ്‍ജു വി സാമുവേൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കപ്പ്' എന്ന സിനിമയിലാണ് താരം പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ബേസില്‍ ജോസഫും നിര്‍ണായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് (Cup starring Mathew Thomas and Basil Joseph First look poster Out).