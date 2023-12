ഹൈദരാബാദ് : പ്രഭാസിനൊപ്പം മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരം പൃഥ്വിരാജും അണിനിരക്കുന്ന 'സലാർ ഭാഗം 1 സീസ്‌ഫയര്‍' (Salaar Part 1 Ceasefire) സിനിമയുടെ വമ്പൻ അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്ത്. സിനിമയിലെ ആദ്യ ഗാനത്തിന്‍റെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ച ആവേശകരമായ വിവരമാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ സിംഗിൾ നാളെ പുറത്തുവരും (First Single from Salaar Ceasefire will out tomorrow).