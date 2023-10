മനോഹരമായൊരു അടിക്കുറിപ്പും താരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. 'ചെറിയ ചൂടു വെള്ളം നിങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് നിങ്ങള്‍ക്ക് സുഖകരമാണോ? ഞാന്‍ മാറ്റ്‌മാന്‍' -ഇപ്രകാരമായിരുന്നു മാത്യു പെറിയുടെ അവാസന കുറിപ്പ് (Matthew Perry Last Post). അവസാന പോസ്‌റ്റില്‍ മാത്യു പെറി, അദ്ദേഹത്തെ ഹാസ്യാത്മകമായി മാറ്റ്‌മാന്‍ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തന്‍റെ മിക്ക സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്‌റ്ററുകളിലും താരം, മാറ്റ്‌മാന്‍ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ബാറ്റ്‌മാനില്‍ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം മാറ്റ്‌മാന്‍ എന്ന പേര് കടമെടുത്തത് (Matthew often call himself Mattman in his posts).