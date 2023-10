'ഫ്രണ്ട്‌സ്' എന്ന ഹോളിവുഡ് ജനപ്രിയ സീരീസിലൂടെ ലോക പ്രശസ്‌തനായ മാത്യു പെറി മരിച്ച നിലയില്‍. 54 വയസായിരുന്നു. ലോസ്‌ ഏഞ്ചല്‍സിലെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വസതിയില്‍ ബാത്ത് ടബ്ബില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്‌ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത് (Friends star Matthew Perry passes away).

ലഹരിയ്‌ക്ക് അടിമപ്പെട്ട കാലത്ത് 'ഫ്രണ്ട്‌സി'ലെ മൂന്ന് മുതല്‍ ആറ് വരെയുള്ള സീസണില്‍ അഭിനയിച്ചത് തനിക്ക് ഓര്‍മയില്ലെന്നും മാത്യു മുമ്പൊരിക്കല്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 1994 മുതല്‍ 2004 വരെ പ്രദര്‍ശനം തുടര്‍ന്ന സീരീസില്‍ ആകെ 10 സീസണുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സീരീസില്‍ ചാന്‍ഡ്‌ലര്‍ ബിങ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മാത്യു പെറി അവതരിപ്പിച്ചത് (Matthew Perry role as Chandler Bing in Friends).

ജെന്നിഫർ ആനിസ്‌റ്റൺ, ലിസ കുഡ്രോ, ഡേവിഡ് ഷ്വിമ്മർ, മാറ്റ് ലെബ്ലാങ്ക്, കോർട്ടെനി കോക്‌സ്‌ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം 'ഫ്രണ്ട്സ്' എന്ന സീരീസില്‍ വേഷമിടുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്യു പെറി, 'ഹു ഈസ് ദി ബോസ്' (Who's the Boss?), 'ബെവര്‍ലി ഹില്‍' (Beverly Hill), '90210', 'ഹോം ഫ്രീ' (Home Free) തുടങ്ങി നിരവധി ടെലിവിഷന്‍ സീരീസുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും 'ഫ്രണ്ട്‌സി'ലെ ചാന്‍ഡ്‌ലര്‍ ബിങ് എന്ന കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജനപ്രിയനാക്കിയത്.

'ഫ്രണ്ട്സ്' കൂടാതെ 'സ്‌റ്റുഡിയോ 60 ഓൺ ദി സൺസെറ്റ് സ്ട്രിപ്പ്', 'ഗോ ഓൺ', 'ദി ഓഡ് കപ്പിൾ' തുടങ്ങി നിരവധി ടെലിവിഷൻ സീരീസിലും മാത്യു അഭിനയിച്ചിരുന്നു. 'ദി വെസ്‌റ്റ് വിങ്' എന്ന സീരീസില്‍ ജോ ക്വന്‍സി (Joe Quincy in The West Wing) എന്ന അതിഥി വേഷത്തിലൂടെ മാത്യു പെറി, 2003ലും 2004ലും താരം രണ്ട് തവണ എമ്മി നോമിനേഷനില്‍ ഇടംപിടിച്ചു (Matthew Perry scored two Emmy nominations).