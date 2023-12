അനന്യ ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആൽവിൻ ആന്‍റണിയും എയ്ഞ്ചലീന മേരിയും നിർമിക്കുന്ന 'കപ്പ്' സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത് (Cup Movie Second Look Poster out). മാത്യു തോമസും ബേസിൽ ജോസഫും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ആണ് (Mathew Thomas and Basil Joseph starrer Cup Movie). സഞ്ജു വി സാമുവൽ ആണ് 'കപ്പ്' സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.