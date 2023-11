മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയുടേതായി (Mammootty) റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന എറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'കാതൽ ദി കോർ' (Kaathal The Core). പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയ സിനിമയുടെ ഓരോ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ആരാധകര്‍ ആഘോഷമാക്കാറുണ്ട്. നവംബര്‍ 23നാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൾ എത്തുന്നത് (Kaathal The Core release).

റിലീസിനോടടുക്കുമ്പോൾ ചിത്രം വാര്‍ത്തകളിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും ഇടംപിടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ പുതിയ പോസറ്ററാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത് (Kaathal The Core new poster). 'കാതൽ ദി കോറി'ലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ പോസ്റ്ററാണ് തരംഗമാകുന്നത് (Kaathal The Core Mammootty s poster).