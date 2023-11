മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ മെഗാസ്റ്റാർ അമിതാഭ് ബച്ചനെ പ്രശംസിച്ച് സംവിധായകൻ പ്രശാന്ത് നീൽ. അമിതാഭ് ബച്ചൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രതിനായക വേഷങ്ങൾക്കാണ് 'കെജിഎഫ്' സംവിധായകന്‍റെ കയ്യടി. നെഗറ്റീവ് ഷേഡുള്ള വേഷങ്ങൾ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ മറ്റാരും അവതരിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് നീൽ പറഞ്ഞു. തന്‍റെ നായകന്മാരിലെല്ലാം അമിതാഭ് ബച്ചൻ പകർന്നാടിയ ആന്‍റി-ഹീറോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രശാന്ത് നീൽ വ്യക്തമാക്കി ( Amitabh Bachchan biggest inspiration for all my movies says director Prashanth Neel).