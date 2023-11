'സൂഫിയും സുജാതയും' എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷക മനം കീഴടക്കിയ ദേവ് മോഹന്‍ നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'പുള്ളി'. ജിജു അശോകൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ പുതിയ റിലീസ് തീയതി പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ് (Dev Mohan starrer pulli got new release date ). ഡിസംബർ എട്ടിന് പുള്ളി തിയേറ്ററുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്കരികിലെത്തും (Dev Mohan's Pulli hits theaters on December 8).