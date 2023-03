ഹൈദരാബാദ്: ബി - ടൗണിലെ ജനപ്രിയതാരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ബോളിവുഡ് ദമ്പതികളായ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍റെയും ഗൗരി ഖാന്‍റെയും മകൻ ആര്യൻ ഖാൻ. ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാമിൽ നിരവധി ആരാധക പേജുകളുള്ള താരപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. അടുത്തിടെ മുംബൈയിൽ നടന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ ആര്യൻ ഖാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

aryan khan's selfy at party: ടെലിവിഷൻ അഭിനേതാവായ റോഷ്‌നി വാലിയ തന്‍റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ഇതേ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തതിലാണ് ആര്യൻ ഖാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ' ഇന്നലത്തെ രാത്രിയെക്കുറിച്ച് ' എന്ന അടിക്കുറിപ്പിനൊപ്പം ഒരു നക്ഷത്ര ഇമോജി കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് റോഷ്‌നി ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ടത്. സെൽഫിയിൽ ഒട്ടും താൽപര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മുഖഭാവമായിരുന്നു ആര്യന്‍റേതെന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ ചിത്രത്തിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ, കറുത്ത വസ്‌ത്രത്തിലുള്ള റോഷ്‌നി കാഷ്വൽ വസ്‌ത്രത്തിലുള്ള ആര്യനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായാണ് ഉള്ളത്. മറ്റൊന്നിൽ റോഷ്‌നിക്കൊപ്പം സുഹൃത്ത് സാറ ഖാനും ആര്യൻ ഖാനും നിൽക്കുന്നതാണ് ചിത്രം. റോഷ്‌നി ചിത്രങ്ങൾ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നെറ്റിസൺസ് കമന്‍റുകളുമായി പോസ്‌റ്റിന് താഴെ ഒഴുകിയെത്തിയിരുന്നു.

also read: ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തരംഗം സൃഷ്ട്ടിച്ച് ഷാരൂഖിൻ്റെ കുടുംബചിത്രം

netizens abot aryan khan's selfy expression: ' ആര്യൻ ഉറക്കത്തിൽ ആണ് ',' ആര്യന്‍റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ദേഷ്യമാണ്' എന്നിങ്ങനെ നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങളാണ് താരത്തിന്‍റെ ചിത്രത്തിലെ മുഖഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആരാധകർ എഴുതിയത്. താരദമ്പതികളുടെ മകൻ ആണെങ്കിലും സ്വകാര്യ ജീവിതം എപ്പോഴും സ്വകാര്യമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് താരത്തിനുള്ളത്.

aryan khan all set to be a director: നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സിനായി ഒരുങ്ങുന്ന വെബ് സീരിസിന് തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആര്യൻ ഖാൻ. അഭിനയത്തോട് വലിയ താൽപര്യം പ്രകടമാക്കാത്ത ആര്യന്‍റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്‌റ്റ് കൂടിയാണിത്. ' എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞു.. ആക്‌ഷൻ പറയാൻ കൊതിക്കുന്നു ' എന്ന് ആര്യൻ അടുത്തിടെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

also read: 'എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞു'; ആക്ഷന്‍ പറയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പില്‍ ആര്യന്‍ ഖാന്‍; താരപുത്രന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം

shah rukh khan producing aryan's web series: റെഡി ചില്ലീസ് എന്‍റർടെയ്‌ൻമെന്‍റിന്‍റെ ബാനറിൽ ഷാറൂഖ് ഖാൻ തന്നെയാണ് മകന്‍റെ വെബ് സീരിസ് നിർമിക്കുന്നത്. ആര്യന്‍റെ ആദ്യ പ്രൊജക്‌റ്റിന് മാതാപിതാക്കളായ ഗൗരി ഖാനും ഷാറൂഖ് ഖാനും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആശംസകൾ നേർന്നിരുന്നു. ആര്യന്‍റെ സഹോദരിയും താരപുത്രിയുമായ സുഹാന ഖാനും ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഈ വർഷം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ' ദി ആർച്ചീസ് ' ആണ് സുഹാനയുടെ ആദ്യ ചിത്രം.