അന്താരാഷ്ട്ര കർണാടക ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പുരസ്‌കാര നേട്ടവുമായി അനിൽ തോമസിന്‍റെ 'ഇതുവരെ' സിനിമ (Anil Thoams's Ithuvare Movie). മികച്ച പരിസ്ഥിതി സിനിമയ്‌ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരമാണ് മൂന്നാമത് അന്താരാഷ്ട്ര കർണാടക ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. യഥാർഥ സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അനിൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത സിനിമയാണ് 'ഇതുവരെ' (Ithuvare won the best environmental film at Karnataka International Film Festival).