ഹൈദരാബാദ് : സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഫിലിം സെര്‍ട്ടിഫിക്കേഷനെതിരെ (CBFC) ഗുരുതര ആരോപണവുമായി തമിഴ് സിനിമ താരവും നിര്‍മാതാവുമായ വിശാല്‍ (Actor Vishal Allegation On CBFC). മാര്‍ക്ക് ആന്‍റണി ഹിന്ദി പതിപ്പിന്‍റെ സെന്‍സര്‍ഷിപ്പിനായി സിബിഎഫ്‌സി 6.5 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശാലിന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ (Actor Vishal on CBFC corruption). സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീണ്ട ഒരു കുറിപ്പും വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോയും വിശാല്‍ എക്‌സില്‍ (മുന്‍പ് ട്വിറ്റര്‍) പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് (Actor Vishal X post on Mark Antony)