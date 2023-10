താനെ (മഹാരാഷ്ട്ര) : റോഡ്-വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ, കാട്ടുവഴിയോരത്ത് കുഞ്ഞിന് ജൻമം നൽകി ആദിവാസി യുവതി. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ (Eknath Shinde) ദത്തെടുത്ത പതികാച്ച പാട (Patikacha Pada) ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം (Woman Delivers Baby On Forest Way- No Road in Village Adopted By Maharashtra CM). ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തുണി തൊട്ടിലാക്കി കെട്ടി രണ്ടാളുകൾ ചേർന്ന് ചുമന്ന് അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് യുവതി പ്രസവിച്ചത്. ചുമന്നിരുന്ന തുണിത്തൊട്ടിലാണ് പ്രസവസമയത്ത് മറയായി ഉപയോഗിച്ചത് (Woman Delivers Baby On Forest Way).