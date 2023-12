ഫിലിപ്പീന്‍സില്‍ ഭൂചലനം (Tsunami Warning In Jappan And Philippines ): ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ ജപ്പാനിലും ഫിലിപ്പീന്‍സിലും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ന് (ഡിസംബര്‍ 2) രാത്രി 10.37നാണ് രണ്ടിടങ്ങളിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. റിക്‌ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 7.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി (Tsunami In Jappan).