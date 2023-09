Mark Antony trailer released: 'മാര്‍ക് ആന്‍റണിയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം!' പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പുതുമയാര്‍ന്ന കാഴ്‌ചയായി 'മാര്‍ക് ആന്‍റണി'യുടെ (Mark Antony) ട്രെയിലര്‍. വിശാല്‍ ( Vishal) നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ (Mark Antony trailer) അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടു.

Vishal different avatars in Mark Antony: വില്ലനായും ഗ്യാങ്‌സ്‌റ്ററായും അച്ഛനായും മകനായും ഒക്കെ വിവിധ ഗെറ്റപ്പുകളിലെത്തി പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശാല്‍. 2.50 മിനിട്ട് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ട്രെയിലറില്‍ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങള്‍ മിന്നിമറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിശാല്‍ തന്നെയാണ് ഹൈലൈറ്റാകുന്നത് (Vishal SJ Suryah Mark Antony Trailer).

Welcome to the world of Mark Antony: 'മാർക് ആന്‍റണിയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം, ബ്രോ' എന്ന വാചകത്തോട് കൂടിയാണ് ട്രെയിലര്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകളും വർണ്ണാഭമായ ഫ്രെയിമുകളുമാണ് ട്രെയിലറില്‍ കാണാനാവുക. സംഗീത സംവിധായകൻ ജിവി പ്രകാശ് കുമാറിന്‍റെ മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ട്രെയിലറിന്‍റെ മനോഹാരിത കൂട്ടുന്നു.

Period Science Fiction Action Comedy movie Mark Antony: ഒരു പിരീഡ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ആക്ഷൻ കോമഡി ആയാണ് സംവിധായകന്‍ മാര്‍ക് ആന്‍റണി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിലറില്‍ അച്ഛന്‍റെയും മകന്‍റെയും ഇരട്ട വേഷത്തിലും വിശാലിനെ കാണാം. സിനിമയില്‍ ഗ്യാങ്‌സ്‌റ്ററായി എത്തുന്ന വിശാലിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. 'ലേഡീസ് വിഷയത്തില്‍ ഡിസിപ്ലിന്‍ഡ് ആയ ഗ്യാങ്‌സ്‌റ്റര്‍' എന്ന് താരത്തിന്‍റെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ട്രെയിലറില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.

Mark Antony release: ആദിക് രവിചന്ദ്രന്‍ (Adhik Ravichandran) സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം സെപ്‌റ്റംബര്‍ 15നാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് (Mark Antony theatre release). തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളില്‍ 'മാര്‍ക് ആന്‍റണി' റിലീസ് ചെയ്യും.

SJ Suryah in Mark Antony: വിശാലിനെ കൂടാതെ എസ്‌ജെ സൂര്യയും (SJ Suryah) 'മാര്‍ക് ആന്‍റണി'യില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. എസ്‌ജെ സൂര്യയും ചിത്രത്തില്‍ ഇരട്ട വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. 'മാര്‍ക് ആന്‍റണി'യില്‍ വിശാൽ ഒന്നിലധികം ഗെറ്റപ്പുകളില്‍ എത്തുമ്പോള്‍, എസ്ജെ സൂര്യ പ്രേക്ഷകഹൃദയം കീഴടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

Mark Antony casts: റിതു വര്‍മയാണ് (Ritu Varma) ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്. കൂടാതെ സുനില്‍ (Sunil), സെല്‍വരാഘവന്‍ (Selvaraghavan), അഭിനയ (Abhinaya), കിംഗ്‌സ്‌ലേ (Kingsley), വൈ.ജി മഹേന്ദ്രന്‍ (Y G Mahendran) എന്നിവരും അണിനിരക്കും.

Mark Antony crew members: മിനി സ്‌റ്റുഡിയോസിന്‍റെ ബാനറില്‍ വിനോദ് കുമാര്‍ ആണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം. അഭിനന്ദന്‍ രാമാനുജന്‍ (Abhinandan Ramanujam) ഛായാഗ്രഹണവും വിജയ്‌ വേലുക്കുട്ടി എഡിറ്റിംഗും (Vijay Velukutty) നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ജിവി പ്രകാശ് കുമാര്‍ (GV Prakash Kumar) ആണ് സിനിമയ്‌ക്ക് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പീറ്റര്‍ ഹെയ്‌ന്‍, രവി വര്‍മ, കനല്‍ കണ്ണന്‍ എന്നിവരാണ് 'മാര്‍ക് ആന്‍റണി'യുടെ സ്‌റ്റണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫി. ഉമേഷ് രാജ്‍കുമാര്‍ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനിംഗും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നു.