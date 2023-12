ഹൈദരാബാദ്: മോഷണത്തിനിടെ പിടിവീഴുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ കുളത്തിലിറങ്ങി നിന്ന് പൊലീസിനെ വട്ടംകറക്കിയശേഷം രക്ഷപെട്ട് കള്ളൻ (Thief Who Caught Red Handed Skillfully Escaped From Police). തെലങ്കാനയിൽ ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തോട് ചേർന്ന ശിവാലയനഗർ (Shivalayanagar area of Hyderabad) എന്ന സ്‌ഥലത്താണ് സംഭവം. മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചപ്പോൾ കുളത്തിൽ ചാടിയ കള്ളൻ കുളത്തിന് നടുവിലുള്ള പാറയിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസും നാട്ടുകാരും മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്നെങ്കിലും ഒടുവിൽ സകലരുടെയും കണ്ണുവെട്ടിച്ച്‌ ഇയാൾ രക്ഷപെടുകയായിരുന്നു.