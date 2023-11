ഹൈദരാബാദ് : വരാനിരിക്കുന്ന തെലങ്കാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കോടീശ്വരന്മാർ (Telangana assembly election). കോർപ്പറേറ്റ് കോളജ് ഉടമകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വ്യവസായികൾ വിവിധ പാർട്ടികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് (assets of Telangana election candidates).

കൊടങ്ങൽ, കാമറെഡ്ഡി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സരിക്കുന്ന പിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കെതിരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകളുള്ളത് (Telangana election candidate Revanth Reddy has the highest number of cases). 89 കേസുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉള്ളത്. ഘോഷമഹലിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന രാജാ സിങിനെതിരെ 75 കേസുകളും ഉണ്ട്. അതേ സമയം ഭരണകക്ഷിയിലെ ചില അംഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.