ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രത്യേക പാര്‍ലമെന്‍റ് സമ്മേളനം (Special parliament session) ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ തങ്ങളുടെ എംപിമാര്‍ക്ക് വിപ്പ് നല്‍കി ബിജെപി (BJP issues a line whip). സെപ്‌റ്റംബർ 18 മുതൽ 22 വരെയാണ് പ്രത്യേക പാര്‍ലമെന്‍റ് സമ്മേളനം. പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ 75 വര്‍ഷം (75 years of Indian parliament), ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് (One nation one election) തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ച നടന്നേക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പാർലമെന്‍റിന്‍റെ ഇരു സഭകളിലും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന വിപ്പ്, തങ്ങളുടെ എംപിമാര്‍ക്ക് നല്‍കിയത്.

'സെപ്റ്റംബർ 18 മുതൽ 22 വരെയുള്ള, അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പാർലമെന്‍റ് സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. ഈ കാലയളവില്‍ നടക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാവണം.' - ബിജെപി, എംപിമാര്‍ക്ക് നൽകിയ വിപ്പിൽ പറയുന്നു. പാര്‍ലമെന്‍റ് പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന് മുന്‍പ്, 17ാം തിയതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം കേന്ദ്ര പാർലമെന്‍ററി കാര്യ മന്ത്രി പ്രള്‍ഹാദ് ജോഷിയാണ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്.