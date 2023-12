പാള്‍: മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്‍റെ കന്നി രാജ്യാന്തര സെഞ്ചുറിയുടെ മികവിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരെ മികച്ച സ്‌കോർ കെട്ടിപ്പടുത്ത് ടീം ഇന്ത്യ. 114 പന്തില്‍ ആറ് ഫോറും രണ്ട് സിക്‌സും സഹിതം സഞ്ജു കളം നിറഞ്ഞാടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്‌കോർ 296 ലെത്തി. 108 റണ്‍സാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു മലയാളി താരം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചുറിയടിക്കുന്നത് (Sanju Samson Made First ODI Century in South Africa vs India Third ODI).