നിസാമാബാദ് (തെലങ്കാന): തെലങ്കാനയിലെ നിസാമാബാദ് ജില്ലയിൽ നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടക്കൊല (Six members in a family murdered in Telangana ). ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ ആറ് പേരെയാണ് പ്രതിയായ പ്രശാന്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സ്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രശാന്ത് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.