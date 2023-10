ന്യൂഡല്‍ഹി : എംപിമാരും എംഎല്‍എമാരും സഭയ്‌ക്കുള്ളില്‍ നടത്തുന്ന പ്രസംഗത്തിന്‍റെ പേരിലോ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൈക്കൂലി സ്വീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ കേസെടുക്കപ്പെട്ടാല്‍ ക്രിമിനല്‍ വിചാരണാനടപടികളില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടെന്ന 1998ലെ വിധി സുപ്രീം കോടതി പുനഃപരിശോധിക്കുന്നു (SC On Immunity Granted To Lawmakers). അംഗങ്ങള്‍ കൈക്കൂലി വാങ്ങുകയോ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അവിടെ കുറ്റം നടക്കുന്നു എന്ന വസ്‌തുത കണക്കിലെടുത്ത് വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ അതിലേക്ക് ചുരുക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനായി ഹാജരായ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി (Immunity Granted To Lawmakers). നിയമ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ക്രിമിനല്‍ പ്രവര്‍ത്തി ചെയ്യുന്നത് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 105ന് പകരം അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന് കീഴിലാണ് വരേണ്ടതെന്നും തുഷാര്‍ മേത്ത വ്യക്തമാക്കി.