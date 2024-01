ന്യൂഡല്‍ഹി : അദാനിക്കെതിരായ ഹിന്‍ഡന്‍ബര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രത്യേക സംഘത്തിന്‍റെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതു താത്‌പര്യ ഹര്‍ജികള്‍ തള്ളി സുപ്രീം കോടതി (SC on Adani Hindenburg row). സെബി (സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ) യോട് അന്വേഷണം തുടരാനും സുപ്രീം കോടതി (SC to SEBI on Adani Hindenburg row) നിര്‍ദേശിച്ചു. മൂന്ന് മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ആണ് സെബിയോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.