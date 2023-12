മുംബൈ: പിന്‍വലിച്ച 2000 രൂപ നോട്ടുകളിൽ 97.26 ശതമാനവും ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതായി ആര്‍.ബി.ഐ (Rupees 2000 notes returned to banking system). 9,760 കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും തിരികെയെത്താനുള്ളതെന്ന്‌ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (Reserve Bank of India) വ്യക്തമാക്കി. മെയ് 19 നാണ് 2000 രൂപ നോട്ടുകൾ പിൻവലിച്ചതായി ആർബിഐ പ്രഖ്യാപിച്ചത് (withdrawal of Rupees 2000 notes announced ). 3.56 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് വിപണിയില്‍ നിന്ന്‌ പിന്‍വലിച്ച നോട്ടുകളുടെ ആകെ മൂല്യം.