പുഷ്‌പയ്‌ക്ക് ശേഷം രണ്ടാം ഭാഗമായ 'പുഷ്‌പ ദി റൂളി'നായുള്ള (Pushpa The Rule) കാത്തിരിപ്പിലാണ് അല്ലു അര്‍ജുന്‍ ആരാധകര്‍. 'പുഷ്‌പ ദി റൂളി'ന്‍റെ ചിത്രീകരണം ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില്‍ (Pushpa The Rule shooting at Ramoji Film City) പുരോഗമിക്കവെ അപ്രതീക്ഷിതമായി സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നിര്‍ത്തിവച്ചു.