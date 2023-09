ബോക്സോഫിസിൽ ചരിത്രം തീർക്കാൻ അവർ എത്തുകയായി. ഭാഷാതീതമായി ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാപ്രേമികള്‍ നാളേറെയായി കാത്തിരിക്കുന്ന 'പുഷ്‌പ 2: ദി റൂൾ' ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടു (Pushpa 2 Release Date Announced). ചിത്രം അടുത്ത വര്‍ഷം (2024) ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ലോകമെമ്പാടും പ്രദർശനത്തിനെത്തും (Pushpa 2 will hit the theaters on August 15).

'ബാഹുബലി'യുടെയും 'കെജിഎഫി'ന്‍റെയും സീക്വലുകൾ തീർത്ത ബ്രഹ്മാണ്ഡ വിജയം 'പുഷ്‌പ'യും ആവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെയും അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രതീക്ഷ. 2021ൽ റിലീസായ 'പുഷ്‌പ: ദി റൈസിന്‍റെ (Pushpa: The Rise) തുടർച്ചയാണ് 'പുഷ്‌പ 2: ദി റൂൾ' (Pushpa 2: The Rule). അതേസമയം മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുഷ്‌പയുടെ വരവറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന അതിലുപരി സസ്‌പെൻസ് ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച പുതിയ പോസ്റ്ററിനൊപ്പമാണ് റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അല്ലു അര്‍ജുന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടൈറ്റില്‍ കഥാപാത്രത്തെയാണ് പോസ്റ്ററിൽ ദൃശ്യവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പോസ്റ്ററില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുഖം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസായാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പുഷ്‌പയുടെ ഇടത്തേ കൈത്തണ്ടയും വിരലുകളുമാണ് പോസ്റ്ററിന്‍റെ ഫോക്കസ് പോയിന്‍റ്. ക്യൂട്ടെക്‌സ് ഇട്ട, നീട്ടി വളർത്തിയ ചെറുവിരലും മറ്റ് വിരലുകളില്‍ തിളങ്ങുന്ന വലിയ മോതിരങ്ങളും കൈത്തണ്ടയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണ ചെയിനുമെല്ലാം കാണികളിൽ കൗതുകമുണർത്തുകയാണ്.

ആദ്യഭാഗത്ത് ഭന്‍വര്‍ സിംഗ് ഷെഖാവത്തെന്ന പ്രതിനായക വേഷത്തെ അവതരിപ്പിച്ച മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരം ഫഹദ് ഫാസിലിന്‍റെ താണ്ഡവത്തിനായും ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഭാഗത്തേക്കാള്‍ 'പുഷ്‌പ 2' ൽ ഭന്‍വര്‍ സിങ് ഷെഖാവത്തിന് കൂടുതൽ സ്‌ക്രീന്‍ ടൈം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഫഹദ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും വാനോളമാണ്.

ഇത്തവണത്തെ ദേശീയ പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് അവാര്‍ഡുകളാണ് 'പുഷ്‌പ' സ്വന്തമാക്കിയത്. രാജ്യത്തെ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്‌കാരം അല്ലു അര്‍ജുൻ നേടിയപ്പോൾ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനുള്ള പുരസ്‌കാരം ദേവി ശ്രീ പ്രസാദും കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു തെലുഗു നടൻ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം നേടുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്‌സിന്‍റെ ബാനറില്‍ നവീൻ യേർനേനിയും വൈ രവിശങ്കറും ചേർന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന 'പുഷ്‌പ 2' സുകുമാര്‍‌ ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. രശ്‌മിക മന്ദാനയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെയും നായിക. 'പുഷ്‌പ 2' ൽ മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സുനിൽ, അജയ്, റാവു രമേഷ്, അനസൂയ തുടങ്ങിയവരാണ്.

അല്ലു അര്‍ജുന്‍റെ ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു 'പുഷ്‌പ 2'വിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ അല്ലു അര്‍ജുന്‍ പങ്കുവച്ച ഈ ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്ക് പോസ്‌റ്ററിന് ഏഴ് ദശലക്ഷത്തിലധികം ലൈക്കുകളും ലഭിച്ചു. ഇതോടെ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ ഒരു ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക്‌ പോസ്‌റ്ററിന് ഇത്രയേറെ ലൈക്കുകള്‍ ലഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമായും 'പുഷ്‌പ 2' മാറി.

