ഇസ്രയേല്‍-ഹമാസ് പോരാട്ടം: ഇസ്രയേല്‍ ഹമാസ് യുദ്ധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഗാസയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ മരണത്തെ അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. അതേസമയം ഇസ്രയേല്‍ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. തീവ്രവാദമെന്നത് ലോകത്ത് സ്വീകാര്യമായി കാര്യമല്ല. അത് ലോകത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അസ്ഥിരതയും എല്ലാവരിലും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു (Israel and Hamas war).

എഐ ദുരുപയോഗത്തെ കുറിച്ചും പ്രതികരണം: ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്‍റലിജന്‍സിന്‍റെ (എഐ) ദുരുപയോഗത്തെ കുറിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം സമൂഹത്തിലെത്തണമെന്നും എന്നാല്‍ ജനങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതരായിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു (PM About Artificial Intelligence). കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി എഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ദുരുപയോഗം സമൂഹത്തില്‍ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു (PM Modi About Israel Hamas Conflict In G20).