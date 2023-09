മോദി ജി20 ഉച്ചകോടിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി : ജി 20 ഉച്ചകോടിയിൽ (G20 Summit) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ (Prime Minister Narendra Modi) ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഭാരത് എന്ന് എഴുതിയ നെയിംപ്ലേറ്റ് (nameplate in front of PM) സ്ഥാപിച്ചതിൽ പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയായ ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തിന്‍റെ പേര് ഇന്ത്യക്ക് പകരം ഭാരത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ (PM Modi Bharat nameplate) കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ നടപടി പ്രതിപക്ഷ മുന്നണിയെ അലോസരപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിന്‍റെ പേര് ഭാരത് എന്ന് പുനർനാമകരണം (renaming of India) നടത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന വിവാദത്തിനിടെയാണ് സംഭവം.

'ബിജെപി സർക്കാർ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർ ചെയ്യുന്നു. ഈ പാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. അതിന്‍റെ തെളിവാണ് ഇന്ത്യ, ഭാരതം എന്നീ പേരുകൾ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനിടയിൽ മോദിയുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഭാരത് എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്‌ത നെയിംപ്ലേറ്റ് (PM Modi Narendra Bharat nameplate in G20 summit) ഉപയോഗിച്ച നടപടി' -മുൻ എംപിയും സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ഹന്നൻ മൊല്ല (Hannan Mollah) പറഞ്ഞു.

ഇത് ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ പരിഹാസമാണെന്ന് ലോക്‌സഭ എംപിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ അബ്‌ദുൾ ഖാലിഖ് (Abdul Khaleque) പറഞ്ഞു. 'ലോകം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അറിഞ്ഞത് ഇന്ത്യ എന്ന പേരിലൂടെയാണ്. ഭരണഘടനയിലും ഇന്ത്യ എന്ന പേര് പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം മറച്ചുവയ്ക്കാ‌നുള്ള ബിജെപി സർക്കാരിന്‍റെ തന്ത്രമാണ് ഇത്' -ലോക്‌സഭ എംപി ഖാലിഖ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.