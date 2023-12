ജവേരിയ ഖാനം പാകിസ്ഥാനില്‍ നിന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലെത്തിയതാകട്ടെ തന്‍റെ കാമുകന്‍ സമീര്‍ ഖാനെ വിവാഹം കഴിക്കാനും (Pakistani woman arrives in India to marry Kolkata man). കൊല്‍ക്കത്ത സ്വദേശിയായ സമീറിന്‍റെ അരികിലെത്താന്‍ ജവേരിയക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒടുക്കം 45 ദിവസത്തെ വിസ അനുവദിച്ച് കിട്ടിയതോടെ ജവേരിയ, അട്ടാരി-വാഗ അതിര്‍ത്തിയിലൂടെ പ്രിയതമന്‍റെ മണ്ണിലേക്ക് (Pakistani woman reached India for her love).