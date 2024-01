ന്യൂഡൽഹി : പുതുവർഷ രാവിൽ റെക്കോഡ് ഓർഡറുകളും ബുക്കിങ്ങുകളും നേടി സൊമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗി, ബ്ലിങ്ക്‌ഇറ്റ്, സെപ്റ്റോ ഓയോ (Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto and OYO Rooms register record orders and bookings on New Year Eve). കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡറുകളും ബുക്കിങ്ങുകളും ഇവ നേടി. ഈ പുതുവർഷ രാവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളേക്കാൾ ഓർഡറുകൾ തങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്‌തു. വരും വർഷത്തിൽ ഇതിലേറെ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് സൊമാറ്റോ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ദീപീന്ദർ ഗോയൽ (Zomato Founder and CEO Deepinder Goyal) എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.