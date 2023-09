ഹാസൻ: കർണാടകയില്‍ (Karnataka) വാതുവെച്ച് മദ്യം കുടിച്ചയാള്‍ രക്തം ഛർദ്ദിച്ച് മരിച്ചു. ഹാസൻ ജില്ലയിൽ (Hasan District) ഹോളനരസീപൂർ താലൂക്കിലെ (Holanareepur Taluk) സിഗരനഹള്ളി (Sigaranahalli) സ്വദേശി തിമ്മെഗൗഡ (60) ആണ് മരിച്ചത് (Man Lost Life After Betting on Alcohol Drinking in Karnataka) . ആരാണ് കൂടുതൽ മദ്യം കഴിക്കുക എന്ന പന്തയമാണ് ഒരാളുടെ മരണത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. അര മണിക്കൂറിൽ 90 മില്ലിയുടെ 10 പാക്കറ്റ് മദ്യം കുടിക്കാനുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് മരിച്ച തിമ്മെഗൗഡ ഏറ്റെടുത്തത്.